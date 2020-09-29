力成出售新加坡子公司設備 貢獻每股純益約0.35元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (29) 日公告，為整併現有營運據點，將出售新加坡子公司的半導體凸塊封裝與廠務設備等資產，預計處分收益約 942.6 萬美元 (約合新台幣 2.75 億元)，交易預計明年 1 月 1 日完成，估將貢獻每股純益約 0.35 元。

力成表示，將出售新加坡子公司相關資產予新加坡聯測科技控股公司，資產買賣及相關合約已於今日簽署，交易預計明年 1 月 1 日完成，交易總金額為 3060 萬美元 (約合新台幣 8.94 億元)，處分收益約 942.6 萬美元 (約合新台幣 2.75 億元)，法人估將貢獻每股純益約 0.35 元。

力成指出，此次出售相關資產的主要考量，是為整併現有營運據點，以提升整體營運績效，未來新加坡子公司仍將扮演力成投資中國大陸及東南亞地區的投資控股公司角色，並持續持有力成 (蘇州) 及力成 (西安) 二家公司股權。

力成第 2 季受惠 SSD、邏輯、SiP 模組需求維持高檔，稅後純益 17.46 億元，季增 6.9%，年增 58.2%，每股純益 2.26 元；上半年稅後純益 33.79 億元，年增 56.7%，每股純益 4.36 元。