【郭恭克專欄】總體經濟持續好轉 台股關前停頓換手後 極可能擇機再起

台股受外資於 8 月、9 月 (至 29 日) 連續兩個月各賣超 626 億、588 億，連續兩個月陷入 13000 點至 12100 點之間的高檔盤整格局，20 日均量從 7 月的 2360 億，8 月的 2313 億，下降至 9 月的 2032 億，顯示高檔盤整期間，市場熱度僅稍微降溫，但資金並未大量退潮，只要美股回穩續維持多頭趨勢，台股仍有機會續創新高。

圖、台股月 K 線與外資買賣超對照圖

全球武漢肺炎疫情至 9 月尚未見明顯趨緩趨勢，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，至 28 日止，全球確診數已突破 3236 萬，死亡數突破 98.4 萬。其中美國累計確診超過 700 萬，死亡數超過 20.3 萬。

疫情雖持續肆虐全球，且造成消費型態與習慣的改變，但從 2020 年下半年美國與台灣重要總體經濟指標觀察，總體經濟成長動能正悄悄恢復之中。

首先，美國房市無論成屋或新屋年率銷售戶數，同步於 7 月、8 月續創 2006 年 12 月以來新高，顯示因武漢肺炎受壓抑的交易活動因房貸利率續創新低而持續復甦，第三季房屋銷售數據將有利美國總體經濟於 2020 年下半年恢復成長。其次，製造業與非製造業採購經理人指數 (ISM) 至 8 月止，同步連續 3 個月回到 50 以上，顯示美國總體經濟極可能已在下半年重回擴張軌道。

受武漢肺炎重擊的美國內需消費市場，3 月與 4 月大幅萎縮，零售銷售分別月減 8.2%、14.7%，但在民眾調整消費型態後，自 5 月起至 8 月連續 4 個月成長，分別月增 18.3%、8.6%、0.9%、0.6%，顯見美國內需消費市場亦奇蹟式地恢復成長。但消費型態改變打擊部分產業聘僱員工，使就業人口無法迅速回升至疫情爆發前水準，失業率雖連續 4 個月下降但 8 月仍高達 8.4%，至 9 月 19 日止，初領失業救濟金四周移動平均仍高達 87.8 萬人，遠高於疫情爆發前的 30 萬人以下，就業市場依舊嚴峻，迫使美國國會兩黨正加速協商，擬祭出高達 2.4 兆美元的新一輪經濟刺激方案。

美股道瓊指數經 9 月指數回檔，並未跌破微幅上升的年線趨勢，指數回檔修正相對偏高的年線正乖離率，道瓊指數重啟漲勢的可能性提高；那斯達克指數年線趨勢維持高仰度多頭趨勢，但雖經 9 月指數回檔，年線乖離率仍達 18.83% 的相對高檔，顯示美股科技類股指數風險仍高，此對電子資訊類股占成交比重動輒達七成的台股造成較大的壓力。

圖、道瓊指數周 K 線與年線乖離率走勢對照圖

圖、那斯達克指數周 K 線與年線乖離率走勢對照圖

台灣 7 月經濟領先指標綜合分數為 118.7，連續 5 個月上升；8 月領先指標年增率由 7 月的 3.0%，上升至 4.8%，連續 4 個月上升。領先指標連續 5 個月上升，幅度達 6.8%，回升幅度持續加大，顯見景氣復甦轉為明顯。我國經濟景氣應已確認走過武漢肺炎衝擊景氣谷底，並朝復甦擴張方向邁進。

圖、台股月 K 線與經濟領先指標綜合分數及年增率走勢對照圖

8 月景氣對策信號綜合判斷分數較 7 月的 21 分上升至 26 分，綜合分數於連續 5 個月維持在代表經濟景氣欠佳的「黃藍燈」範圍內之後，首度上升至代表景氣穩定的「綠燈」，顯示國內防疫有成，除對外出口與接單同步告捷外，內需消費亦因「三倍券」刺激恢復活力，整體復甦力道增強，下半年數據應有機會持續回升。

在經濟領先指標綜合分數連續回升，且幅度擴大之中，加上領先指標年增率亦持續正成長且趨勢向上發展，依長期對照股票市場與經濟領先指標實證觀察，此將有利台股維持多頭循環。

誠如上期專欄所述，美元指數 9 月至 28 日雖結束連續 4 個月下跌，反彈 2.36%，但台幣匯率依舊穩中透堅，9 月 21 日盤中台幣匯率最低 28.93 元，創 2013 年 1 月以來最低 (台幣匯價最高)，若非央行阻升台幣匯率、進場調節買進美元釋出台幣，台幣匯率必將突破 29 元整數關卡。國內外低利率游資氾濫依舊，具穩定高配息能力的有價證券之評價終將上調，台股中的低本益比、高股息殖利率股仍具相對吸引力。

綜合上析，美國與台灣總體經濟持續好轉，美國 Fed 營造前所未見的貨幣寬鬆環境尚未改變。台股經關前停頓換手後，極可能擇機再起！