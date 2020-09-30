【袁志峰專欄】保險資金入市 價值股已觸底

9 月 30 日推介 - 中興通訊 (763), 上日收市 $17.92

1) 股市前景

港股昨日成交再創近 5 個月新低，投資者繼續持觀望態度。下月市場焦點包括美國總統大選、歐美疫情、中國第十四個五年規劃以及螞蟻集團上市事宜。由於港股 9 月份已作深度調整，估計下月港股反彈機會較大。近日中國平安 (2318) 增持滙控 (5)，中國人壽(2628) 增持工商銀行(1398)，反映長線投資者已開始入市。

今天推介是中興通訊 (763)，該公司股價從 7 月 7 日盤中高位 29.95 元已回調 40%，基本已達一年低位，現價對比市盈率 13.1 倍，市賬率 2.3 倍，估值吸引。建議買入，目標價 22.5 元，止損價 17.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 109 點，隨後輾轉回落，以貼近全日低位收市，收報 23275 點，跌 200 點或 0.9%。成交額按日減 8% 至 859 億元，創近 5 個月新低。港股通南向暫停交易。

藍籌股 37 升 13 跌。恒安國際 (1044) 漲 2%，是升幅最大藍籌。滙控持有股權的交通銀行 (3328) 和恒生銀行 (11) 前日升 4% 後，昨日分別瀉 4% 和 3%，是表現最差藍籌。其次是港鐵 (66)、滙控(5) 及華潤置地 (1109) 皆跌逾 2%。

大型科技股漲跌不一。京東 (9618) 升 2%，美團 (3690) 跌 1%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數基本持平，成份股 14 升 14 跌 2 持平。華虹半導體 (1347) 急升 11%，是表現最好成份股。其次是網龍 (777)、恒騰網絡(136) 和金山軟件 (3888) 皆漲逾 3%。比亞迪電子 (285) 及阿里健康 (241) 是跌幅最大成份股，分別跌逾 3% 及 2%。

板塊方面，太陽能、濠賭、體育用品及軟件股做好。信義光能 (968) 及保利協鑫能源 (3800) 分別漲 7% 及 5%。內銀、內房、基建及燃氣股跑輸大市。招商銀行 (3968) 及農業銀行 (1288) 跌 6% 及 3%。碧桂園 (2007)、世茂集團(813) 及萬科 (2202) 皆跌 2%。中國中鐵 (390) 及中交建 (1800) 跌 2%-3%。中國燃氣 (384) 及新奥能源 (2688) 跌 4%。

周二上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，收報 3224.39 點，升 0.2%。深証成指升 1.1%，科創 50 指數升 3.8%。滬深兩市總成交連續 2 日不足 5400 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 1 億元，連續 7 天淨賣出，9 月至今累積淨賣出 299 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌。道指收報 27452 點，跌 131 點或 0.5%。標指跌 0.5%，納指跌 0.3%。美匯指數跌 0.4%，收報 93.91。現貨金價升 0.9%，收報 1897 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國今早將公布 9 月份製造業採購經理指數，市場預期從 8 月的 51.0% 上升至 51.2%，反映制造業仍處於擴張階段。

港元匯價觸發 7.75 兌 1 美元強方兌換保證，金管局在紐約市場再次承接美元沽盤，向市場注入 76 億港元。本港銀行體系總結餘下周一進一步增加至 2512 億港元。(信報)

美國 9 月消費信心指數按月升 15.5， 報 101.8，遠勝市場預期，是逾 17 年最大單月升幅，8 月份數字亦向上修訂至 86.3，顯示美國人對經濟和就業前景的樂觀情緒。(信報)

5) 個股訊息

中國恒大 (3333) 公佈，與持有恒大地產 1,300 億元 (人民幣，下同) 的戰略投資者進行商談，已與 838 億元的戰投簽訂補充協議，同意不要求回購並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產的股權比例保持不變；另與 155 億元的戰略投資者商談完畢，正辦理審批手續；正與剩餘 282 億元的戰略投資者進行商談。(蘋果日報)

平安好醫生 (1833) 擬以每股 98.2 元至 101.4 元配股，較周二收市價 107.3 元折讓 5.5% 至 8.5%，配售 8000 萬股，相當於交易後已發行股本的 7%，集資最多 81 億港元。(蘋果日報)

港交所 (388) 宣佈，行政總裁李小加將提早離任，於今年 12 月 31 日卸任集團行政總裁，但留任為董事會高級顧問。(蘋果日報)

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