祥碩可望取得更多美、中客戶 外資估明年賺逾五股本

外資出具報告指出，祥碩 (5269-TW) 在 USB、PCIe 技術領先，可望取得更多美、中客戶，未來幾年營收、獲利將持續成長，今年每股純益可望挑戰賺逾四股本，明年上看五股本。

外資表示，祥碩在高速傳輸介面領域累積逾十年經驗，擁有許多專利 (IP) 布局，且與 AMD 合作約 5 至 10 年，雙優勢下，有助祥碩在 USB 20G 與 40G 站穩領先地位，預計 2021 年、2022 年不太可能受到來自聯發科 (2454-TW) 的競爭。

外資認為，就聯發科中期來看，與 AMD 合作仍集中在數據、藍芽與 WiFi 晶片，與祥碩無競爭關係，加上 AMD 桌機晶片組市場規模僅 2 億元，相較聯發科一年營收 1000 億元，貢獻相對較小。

聯發科近期推出 Chromebook 筆電處理器，與 AMD 有利益衝突，不過外資認為，短期聯發科不會對祥碩造成影響。

外資重申，儘管美中貿易戰持續延燒，祥碩擁有較全面的客戶分布，未來將增加更多新客戶，看好祥碩今、明年每股純益分別達 43.7 元、53.01 元，並維持買進評等，目標價則從 2234 元調升至 2250 元。