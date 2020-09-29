鼓勵投信躍進計畫 3家投信符合資格享優惠

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，今 (29) 日公布「鼓勵投信躍進計畫」，投信業者只要符合躍進計畫一定條件者，就可適用各項優惠措施，今年度金管會認可國泰、復華及富邦等 3 家投信事業。

金管會表示，國泰、復華及富邦等 3 家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的基本必要條件，以及投研能力、國際布局及人才培育，另外，國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，如截至 2019 年底，母公司國泰金控委託國泰投信全權委託（含類全委保單）金額逾新臺幣 3000 億元、國泰投信子公司擔任普通合夥人的「國泰永續私募股權基金有限合夥」，去年度投資國內太陽能發電廠 20 億元，支持綠色產業發展。

金管會進一步指出，因此，3 家投信事業均適用基本優惠措施，也就是，可以申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及可以申請募集 ETF 連結基金，所投資投信事業已經理的 ETF，不以國內成分證券 ETF 為限。

其中，國泰投信和復華投信選擇適用送審的投資海外的投信基金，申報生效期間得由 30 個營業日縮短為 12 個營業日，以及在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施；富邦投信選擇適用在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施。優惠措施有效期間為 1 年，自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。

金管會表示，期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業的整體競爭力，一旦因此符合躍進計畫，都可享有獎勵措施。