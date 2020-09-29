看齊高通、輝達 聯發科明年營收可望擠身百億美元俱樂部

外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 今年營收將超過 2900 億元，以近期新台幣兌美元匯率計算，今年營收將逼近 100 億美元，明年更可望正式超越，正式躋身年營收百億美元俱樂部，挑戰全球前三大 IC 設計業者。

外資表示，聯發科 7 月與 8 月營收合計 594 億元，已達第三季營收高標 879 億元的 67.5%，本季營收可達到或超過原先財測上限，第四季則因傳統性季節因素影響，營收估較本季小幅下滑，季減 6%。

全年來看，外資認為，聯發科今年營收可超過 2900 億元，以近期新台幣 29.7 元兌 1 美元計算，將接近 100 億美元，而全球前三大 IC 設計業者博通、高通與輝達，年營收皆超過百億美元，也就是說，聯發科不久後也將加入營收百億美元俱樂部。

外資認為，聯發科 5G 研發支出已達巔峰，先前投資將陸續轉換成營收，在毛利率持穩的前提下，隨著營收不斷增加，整體獲利也將進一步拉升。

此外，隨著華為退出手機市場，外資也看好，標準化晶片市場規模將擴大，且因市場具寡占特性，有助聯發科、高通 (QCOM-US) 這類晶片廠，認為外界過度擔憂聯發科 5G 晶片毛利率。

外資指出，明年 5G 手機滲透率將急遽上升，聯發科將是主要受惠者，且因聯發科 5G 晶片市占攀升，因此維持買進評等與目標價 927 元。