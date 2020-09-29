高價股再添新兵 興櫃股王穎崴申請上市

證交所公告，測試介面業者穎崴 (6515-TW) 今 (29) 日送件申請股票上市，為今年第 10 家申請上市的國內公司，穎崴去年每股稅後純益 19 元，今日收盤價 410 元，為目前興櫃股王，上市後，高價股可望再添新兵。

近年興櫃高價股多以較低承銷價吸引市場關注，如同先前興櫃股王緯穎 (6669-TW)、昇佳 (6732-TW)，再到近期上市的汎德永業 (2247-TE)，申購動輒凍結千億元資金，市場看好，穎崴上市也將備受關注。

穎崴主要從事半導體測試介面、探針卡與溫控模組等，看好未來高階半導體測試需求強勁，近期也響應台商回台投資方案，預計將投資 32.5 億元，在楠梓園區興建半導體高階製造中心，預計 2022 年完工。

穎崴今日也公告，接獲臺灣新竹地方檢察署檢察官追加起訴書，針對自家員工 4 人先前遭旺矽 (6223-TW) 指控違反營業秘密法乙案，新竹地方檢察署依刑事訴訟法第 265 條第 1 項對公司追加起訴；穎崴指出，公司秉持尊重智慧財產權及技術自主精神，並無不法獲取營業秘密情事。

穎崴強調，對各階層員工，不論是招募或是入職，皆明確宣導並嚴格要求尊重第三人智慧財產權。