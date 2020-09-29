〈託付寶風波〉胡亦嘉遭解職 怒嗆金管會台版國安法 將向行政院提訴願

針對託付寶爭議，金管會今 (29) 日正式開鍘，消息一出，街口集團執行長胡亦嘉隨即在個人臉書頁面上怒嗆金管會：「台版國安法，獨裁統治。」街口集團隨後也發布聲明表示，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。

金管會今天對街口投信開罰，並痛批胡亦嘉漠視公司內部控制制度規範，主導街口投信與街口金科共同進行「1.2%~2.5% 預期增長率」及「隨時提領免手續費」的廣告文宣，誤導投資人，且胡亦嘉未區隔董事會及經營管理階層的權責劃分，規避董事會為最高決策單位及公司內部控制制度規範而自為決策，未本誠實信用原則就執行業務，顯見胡亦嘉遵法意識薄弱，意圖透過三方架構的安排進行脫法行為，規避主管機關的監理，嚴重破壞公司的內部控制制度，導致公司的內控環境欠佳、公司治理嚴重失靈，嚴重阻礙公司的健全經營，因此下令對其解職。

胡亦嘉為催生託付寶，多次槓上金管會，今天金管會細數其罪狀，並且將其在街口投信董事職務解職，胡亦嘉再度在個人臉書頁面上怒嗆金管會：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治。」

街口集團隨後也發出聲明稿表示，對於金管會的處分感到遺憾，也一律不接受不合理的裁罰，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。