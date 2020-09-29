〈紡織展將登場〉聚焦五大主題 配合品牌商回補庫存迎商機

第 24 屆台北紡織展 (TITAS) 將於 10 月中登場，紡拓會今 (29) 日也召開展前記者會，聚焦五大主題，機能應用、永續發展、智慧紡織、智慧製造與個人防護，紡拓會秘書長黃偉基看好，目前正逢品牌商積極回補庫存，配合紡織展登場，廠商可望迎來商機。

黃偉基表示，今年雖然有新冠疫情，但仍有廠商訂單滿手、持續擴產，當然也有廠商營運大受影響；目前來看，品牌商因應年底感恩節、耶誕節，補庫存需求浮現，體質較差的業者，強化創新能力、透過 AI 提升生產效能，依舊前景可期。

台北紡織展 10 月 13 日至 15 日將在台北南港展覽館 1 館登場，今年聚焦五大主題，機能應用、永續發展、智慧紡織、智慧製造與個人防護，而雖然有疫情影響，但仍有台灣、日本、美國、越南、中國等 11 國家及地區廠商參展，共有 356 家廠商，規模達 803 個展位。

台塑 (1301-TW) 集團旗下的紡織廠福懋 (1434-TW) 也結合紡織、通訊、電子及成衣製造，打造新一代智慧衣，可具備溫控、光顯、GPS 定位、影像直播、跌倒偵測等功能，也可透過手持載具如手機、平板、智慧錶等控制裝置無線連接，進行遠端調控。