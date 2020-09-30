〈台股盤前〉美大選辯論市場觀望 買盤追價無力指數陷季線保衛戰

美國總統大選首場辯論今 (30) 日上午登場，在市場觀望氛圍籠罩下，壓抑美股平盤整理，台股也難逃量縮震盪格局，市場追價意願明顯降溫，持續在季線附近整理，預期在中秋連假效應下，買盤恐更趨保守，短線將面臨季線保衛戰。

受美國大選觀望氛圍影響，美股四大指數多軍敗陣，終場僅費城半導體指數收紅，其他三大指數同步收黑，其中道瓊工業指數更下挫超過百點以上，預估與美股高度連動的台股，今天開盤恐在月底、季底做帳壓力衝擊下，指數將難逃修正壓力。

台股昨 (29) 日量縮震盪，指標電子股包括台積電、聯電，受買盤追價意願轉弱衝擊，股價拉回整理，拖累大盤跌幅收斂，僅小漲 4.97 點作收，成交量更萎縮至 1539 億元。

儘管新台幣在資金匯入下，持續朝偏升格局發展，但資金動能似乎無法挹注股市動能，以昨天為例，早盤雖有台積電、聯電等權值股撐場，支撐大盤挑戰季線，但最後仍不敵獲利了結賣壓，電子族群漲勢收斂，指數小漲 4 點，成交量更連續兩個交易日跌破 1700 億元。

進一步觀察盤勢行情，昨日下跌家數多達 449 家，不僅高於上漲家數 402 家，其中更有 18 家遭打入跌停，以中小型股為主的櫃買指數昨天也翻黑，小跌 0.31 做收。

法人指出，今天適逢台股收 9 月月線、第 3 季線，加上適逢中秋連假，隨著國際疫情反覆、美國總統大選選情未明，恐大幅削弱投資人抱股過節意願，法人預估，在市場追價意願有限的環境下，指數恐欲振乏力。