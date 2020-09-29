外資買超集中記憶體、面板股 變臉大砍聯電8.3萬張

台股今 (29) 日因連假前夕，買盤觀望氣氛濃厚，早盤大漲逾百點後陷入修正，終場小漲 4.97 點，收在 12467.73 點，買超旺宏、南亞科等記憶體族群，不過近期大漲的聯電淪為提款機，外資變臉大砍 8.3 萬張。

三大法人方面，外資昨日大買 100 億元後，今日買盤縮手，轉賣超 7.03 億元，投信買超 2.23 億元，自營商買超 3.87 億元，內外資對作，三大法人合計賣超 0.93 億元。

期貨方面，外資加碼多單 1888 口，多單未平倉口數增至 23537 口；投信回補空單 390 口，空單未平倉口數降至 37064 口；自營商增持空單 931 口，多單未平倉口數降至 12258 口。

外資今日買超集中金融股與電子股，大買中信金 1.6 萬張，及旺宏、南亞科各 1.2 萬張，開發金 9475 張，而中鋼為外資買超前十名中，唯一的傳產股，獲外資敲進 6025 張。

觀察外資買超標的，電子股方面，記憶體族群包括旺宏、南亞科、華邦電，面板股彩晶、友達、群創，及鴻海、金像電、友達、仁寶、友訊、頎邦、奇鋐，均獲外資青睞。台新金、永豐金、國泰金也獲外資買超逾 2000 張。台積電繼昨日外資敲進 4102 張後，今日也獲買超 2194 張，外資已連 3 買。

外資賣超方面，昨日大舉加碼聯電 4.4 萬張後，今日變臉大砍 8.3 萬張，元大金則遭外資提款 5.4 萬張，長榮、欣興也遭外資賣超逾 1 萬張，大同、欣陸、大亞、元大滬深 300 正 2、日月光投控，均遭外資賣超逾 6000 張，富邦 VIX、中興電、兆豐金也遭賣超逾 5000 張。

法人指出，本週適逢中秋連假前夕，投資人抱股過節意願低，導致買盤呈現觀望，市場交投不熱絡，預估短線大盤將在 12000 至 12600 點區間震盪整理。