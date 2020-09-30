盤前財經大事搶先讀2020年09月30日

今日操盤前瞻

法說會：淘帝 - KY

股臨會：春雨、益航、鎧勝 - KY

川普拜登首場辯論 高盛：投資者評估風險的重要催化劑

美國大選剩最後一個月，美國總統川普與民主黨候選人拜登首場電視辯論會於美東時間 29 日晚上 21 時 (台灣時間 30 日早上 9 時) 開始，高盛策略師表示，第一場辯論可能是投資者評估風險資產的重要催化劑。閱讀全文...

中秋節加班！富士康鄭州廠 24 小時全速運轉 生產 iPhone 12

鴻海富士康 (2317-TW) 鄭州廠正全天候 24 小時全速運轉，生產今年的旗艦新機 iPhone 12。根據中國勞動法，在中秋假期工作，工資至少是原來的三倍。閱讀全文...

〈鴻海結盟國巨〉同欣電結合兩集團資源 可望切入更多新客戶

隨著鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW) 兩大集團進行策略結盟，市場看好，同欣電 (6271-TW) 因具備半導體特殊製程封裝技術，更跨足電動車、智慧醫療領域，有機會借助兩大集團資源，切入更多新領域與新客戶，挹注後市營運。閱讀全文...

〈元大原油正 2 自救〉基金投資有賺有賠 金管會：豁免下市到期不會再展延

元大 S&P 原油正 2 ETF (00672L-TW) 深陷下市危機，元大原油正 2 自救會今 (29) 日赴金管會抗議遞陳情書，對此，證期局副局長郭佳君指出，該檔 ETF 豁免下市的期限到 9 月 30 日，若不符合豁免下市門檻就是要下市，且基金投資本就有賺有賠，不會再展延。閱讀全文...

豐興煉二廠部分停工 估影響 10 月營收最多 5%

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 昨 (29) 日公告，接獲臺中市政府來函，要求煉二廠風車室及集塵室拆舊設備及安裝工作停工，估 9 月營收不受影響，10 月營收最大受影響範圍約在 3-5% 內。閱讀全文...