〈2020百貨周慶〉台中大遠百開跑近一周成長15% 全檔期成長設10%高標

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 旗下台中大遠百今 (29) 日宣布，周年慶自 24 日開跑至今不到一周，在國際精品、化妝品和 3C 家電的熱銷帶動下，業績已較去年同期成長 15%，預估全檔期業績可望上看 31 億元，年增 10%，為遠百第三季底挹注不小的成長動能。

台中大遠百一向是遠百體系的周慶風向球，今年業績設定在 31 億元的高標，單店拚成長 10%。

遠百今年周慶活動由台中大遠百打頭陣，除了首周業績熱絡，台中大遠百樂觀看待中秋連假買氣。

緊接著遠百信義 A13 周年慶將於 10 月 8 日接力登場，新竹大遠百 10 月 15 日開跑，而 10 月下旬陸續有板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百、遠百寶慶、遠百花蓮和台南大遠百加入，11 月 12 日由遠百板橋中山壓軸。

遠百表示，全台店點近 1 個半月的周慶接力賽，目標既有店業績上看 122 億元，年增 8%，此也是今年訂下最高成長目標的百貨業者。

而在遠百信義 A13 首度加入周年慶檔期的帶動下，力拚全檔期業績衝破 130 億元，年增 15%。