【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 由於美國總統大選首場電視辯論倒數計時、加上英國與歐盟最後脫歐談判今日展開，全球市場情緒整體偏向謹慎觀望，歐洲股市全面下跌，美股開盤漲跌互現，道瓊工業小跌，那斯達克、費城半導體微升，標普 500 平盤震盪。最終美股四大指數漲跌幅介於 - 0.48%~+0.22%。其中，AMD、NVIDIA、高通、FB、INTEL、APPLE、美光漲幅超過 2%，台積電 ADR 上漲 0.07%；特斯拉下跌 1.22%，夜台小漲 0.28%。

2. 周二台股早盤開高，盤中指數一度拉高至 12571 點，因長假在即與美國總統將進入辯論等不確定因素干擾，市場觀望氣氛濃厚，指數拉回平盤附近擺盪。最終加權指數收在 12,467.73 點，小漲 4.97 點，漲幅 0.04%。

3.OTC 指數開高走低，終場收在 160.52 點，跌幅 0.19%。目前上方壓力在 165 整數關卡，下方支撐為半年線約 155 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股開高走低，收小黑十字線。

(2)、量能：成交量為 1673.65 億元，長假前交易較為清淡。

(3)、技術指標：日 KD 指標 K 值低檔回升、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 0.94 億元；外資 - 7.05 億元、投信 + 2.23 億元、自營商 + 3.88 億元。

5. 半導體：美國制裁中芯，國內半導體類股上漲迎轉單，2303 聯電 ADR 大漲 17%，帶動早盤股價創 16 年新高。激勵相關 2344 華邦電、2337 旺宏、5347 世界先進、3016 嘉晶等，早盤普遍開高。設備廠 3680 家登、6196 帆宣走勢穩健。

6. 被動元件：被動元件大廠 2327 國巨與 2317 鴻海宣布，將攜手策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，國巨集團擠進蘋果供應鏈，週三雙雙開高，帶動被 2492 華新科、6173 信昌電、2375 凱美、2456 奇力新等股票上漲。

7. 傳產：指數震盪，資金移往傳產類股，航運 2609 陽明逆勢走高；1904 正隆有 APPLE 包材題材，股價上漲超過 2.3%。橡膠 2105 正新、2106 建大、2108 南帝尾盤收高。

8. 操作建議：由於台股即將進入中秋與國慶連假，加上市場觀望美國總統選前辯論，預期星期三成交量仍將維持低量，操作仍須謹慎。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。今日除了台股面臨連續兩天長假，9 點美國總統候選人將進行第一場辯論，尾盤收月、季線都要特別關注。

9. 美大選辯論 川普、拜登交鋒：美國各大民調顯示，拜登的民調支持率平均領先川普 6.9 個百分點。儘管 90% 以上的選民都已經決定會投給誰，但辯論仍可能影響搖擺州的選情，這對最終結果將造成決定性的影響。「川普概念股」包括能源等景氣循環類股、金融股及傳產股；「拜登概念股」則有再生能源股、基建類股，以及能在海外與中國大陸賺進鉅額營收的個股。醫療類股的可能反應仍難界定，但管理式照護、醫療設備及醫院股將不利。

10. 特斯拉拚年產 2000 輛 供應鏈出貨喊衝：特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於 28 日透過推特發下豪語，強調特斯拉將在 2030 年前實現年產量 2,000 萬輛的目標，為 2019 年產量的 50 倍以上。法人看好，特斯拉產量暴增，對零組件需求也將大開，帶旺國內相關供應鏈的 3665 貿聯 - KY、3673TPK-KY、1536 和大、6288 聯嘉等供應鏈出貨同步倍數成長。

