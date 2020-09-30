〈美總統選舉辯論〉川普、拜登吵開！美大選首場辯論就防疫、避稅交鋒

角逐 2020 美國總統大選的川普與拜登首度同台交鋒，雙方針對六大議題攻防，兩人前半段在防疫表現、避稅爭論不下，川普主張自己帶來經濟繁榮，疫情過後致力重建美國，讓美國繼續偉大，拜登批評川普滿口謊言，並質問川普為何不繳稅。

截稿前，美股期貨漲幅稍稍擴大，標普 500 期貨上漲 0.6%，美債、美元波動不大，西德周原油在前日跌破 40 美元，目前報 39 美元，跌幅 0.5%。

這場辯論為時 90 分鐘，由主持人福斯新聞網主播華勒斯 (Chris Wallace) 對六大主題提問，每段 15 分鐘，主持人先提問後，兩位候選人各有 2 分鐘回答，接著主持人追問。

但川普和拜登在辯論開始 10 多分鐘後吵成一團，川普多次打斷拜登在大法官和醫保的發言，拜登則要川普閉嘴，川普甚至和主持人華勒斯 (Chris Wallace) 辯論，最後華勒斯只能出來整頓秩序。

兩人第一個主題針對大法官提名，話題很快被導向平價醫療保險 (歐記健保)，拜登表示，川普提名的巴瑞克 ( Amy Coney Barrett) 反對平價醫保，但鑑於這麼多人死於疫情之下，不應該將之推翻。

川普則宣稱，如果疫情在拜登主政時期爆發，會有更多人死於新冠病毒。

第二個主題聚焦防疫表現，拜登抨擊川普只因害怕民眾引起恐慌，一直隱瞞疫情。川普反擊，假如沒有他封鎖國家，不讓中國人進來，美國會死更多人，但拜登卻反對封鎖政策。

拜登接著說，美國累計超過 700 萬人染疫、20 萬人病歿，自己反對白宮重啟經濟是因為川普沒有妥善的計畫，而自己有計畫。

對此川普回應，若不重啟經濟，更多人生計會成問題。川普還形容拜登每次公開露面都戴口罩，自己不像他戴口罩戴得勤。

談到美國經濟，主持人請川普解釋為何主張美國會有 V 型反轉，請拜登說明為何是 K 型反轉，但話題很快轉移到川普繳不繳稅的問題上。

拜登說，疫情期間很多富豪像川普一樣成功，並詰問川普不繳稅。川普反駁自己繳了「幾百萬的所得稅」。