博蘋果董事會滿堂彩！庫克有望獲100萬股股票獎勵

蘋果 (AAPL-US) 董事會近期決議，為獎勵執行長庫克 (Tim Cook) 近十年來對蘋果的貢獻，將發放股票獎勵，根據美國證券交易委員會 (SEC) 周二 (29 日) 公布的文件，若蘋果表現依舊優異，接下來至 2025 年間，庫克有望獲得共 100 萬股的股票。

SEC 文件顯示，庫克將分別於 2023 年、2024 年與 2025 年獲得約 33.4 萬股的蘋果限制股股票。

庫克另有一個約 33.4 萬股股票的獎勵方案，如果蘋果股價表現佳，可享有 2 倍分紅，也就是約 66.8 萬股的股票獎勵，反之一無所有。

根據文件可以推估，若蘋果股價表現優異，庫克 2025 年時最高可拿近 100.2 萬股的股票獎勵，等同於 2011 年上任時所獲得的 100 萬股，若以週二蘋果收盤價來計算，庫克將獲得約 1.14 億美元的股票，但實際金額仍依股價變化而定。

蘋果董事會表示：「庫克為蘋果帶來無與倫比的創新，善盡執行長的職責，並印證了用其價值觀與誠信領導的意義，為了表彰他傑出領導能力，以及致力於讓蘋果未來變得更好的態度，這將是我們十年來首次給予他股票獎勵。」

此舉動也意味著，蘋果董事會非常滿意庫克近十年的表現，並期望他能繼續保持至 2025 年。而原先於 2011 年所獲得的股票獎勵將於明年到期，這筆 3.84 億美元的獎勵如今隨蘋果股價水漲船高，據高階管薪酬調查機構 Equilar 統計，目前該筆獎勵市值已達到 9.63 億美元。

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