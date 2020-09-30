〈2020百貨周慶〉統一超博客來、新光三越APP線上周慶加入搶客行列

百貨周年慶正如火如荼開打推升內需買氣，統一超 (2912-TW) 宣布，轉投資電商平台博客來將於 10 月 1 日起至 10 月 31 日推 2020 百貨周年慶檔期，隨著電商滲透率持續提升，樂觀估可帶動博客來百貨類別業績成長超過 20%，而百貨龍頭新光三越也強調，首波活動除了旗下 6 大店於 10 月 1 日開跑，APP 線上周年慶也同步登場，強調 24 小時不打烊，藉此與電商業者一較高下。

據博客來消費觀察，今年百貨周年慶有三大採購趨勢，包括美妝囤貨、換季，以及宅家生活，因此，線上周年慶活動主打專櫃美妝、居家休閒、餐具食器、換季抗敏、3C 家電和秋換季食補等類別，尤其首 6 日適逢中秋連假，祭出電商傳統行銷策略「整點開賣」搶市，樂觀看待全檔期百貨類別業績成長將超過 20%。

新光三越首波 6 大店周年慶明日登場，新光三越表示，周年慶必須跟上數位時代趨勢，線上線下同步進行，首波 APP 線上周年慶一樣由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共 6 店於上午 10 點上線，較實體店提早 1 小時，且與實體百貨同享滿千送百優惠。

新光三越強調，線上周年慶首度推出超級品牌日活動，連續 14 天將號召 16 大重量級品牌馬拉松接力，由於旗下共有 200 多萬名會員，可望線上線下相互導流。

新光三越 APP 發展速度優於百貨同業，今年更首創周年慶 DM 中的多數商品可直接點選線上購買，可望導入更多過往主要在線上購物的新可群，成為業績另一個新動能。