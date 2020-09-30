〈國光總座談後疫情〉新冠凸顯國產疫苗重要性 政府應擴大採購

新冠肺炎疫情蔓延，國際藥廠加速開發新冠疫苗之際，當地政府也投入大筆資金扶植並事先「預購」，擔憂未來恐買不到疫苗，凸顯國產疫苗的重要性，國光生 (4142-TW) 總經理留忠正表示，今年新冠病毒與流感同時來襲，流感疫苗成重要物資，未來政府應擴大採購國產流感疫苗。

留忠正指出，過去政府採取保護國內品牌政策，在流感疫苗採購案中，未開放給國外品牌商進口，換言之，當時台灣流感疫苗國產自製率達 100%，與鄰近的日本、韓國相同。

不過自 2011 年開始，政府為分散疫苗施打風險，公費流感疫苗改採競標制，依據規定，公費疫苗國產自製率約 50%，隨著價格不同比例有所改變。

留忠正指出，以今年公費流感標案疫苗為例，由於有廠商捨棄不競標，加上國光生疫苗價格具優勢，得標比重約占整體 60%、法國藥廠賽諾菲占 31%、東洋則引進澳洲 Seqirus 的細胞培養四價流感疫苗，比重約 9%。

留忠正坦言，新冠疫情爆發後，流感疫苗需求大幅增加，不少國外廠商、政府有上前詢問能否再供貨，顯示各國搶疫苗狀況已浮上檯面；而台灣有自製疫苗能力，政府應擴大採購國產貨。