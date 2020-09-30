華航啟動6大航點客運增班計畫 可望連3季獲利

華航 (2610-TW) 今 (30) 日宣布曼谷、成都、舊金山、阿姆斯特丹、香港和上海 (浦東) 等航線將於 11 月起陸續新增載客航班服務，法人認為，航空客運市場處在歷史谷底復甦階段，暫難有大幅成長動能，但不至於更壞，加上貨運需求持續暢旺，在第二季繳出亮眼獲利成績後，第三、四季仍有望維持獲利。

華航說明，11 月起台北 - 曼谷增為每周 5 班，台北 - 成都增為每周 2 班，越洋航線包括台北 - 舊金山增為每周 3 班，台北 - 阿姆斯特丹增為每周 2 班；而高雄出發航班 10 月 19 日起新增香港航點，每周飛航 1 班；高雄 - 上海 (浦東) 航線 11 月起增為每周 2 班。

IATA (國際航空運輸協會) 最新預測指出，由於全球經濟復甦緩慢，除了壓抑旅遊需求，也將限制商務旅行預算，全球航空業客運量恐須到 2024 年才會回到疫情前的水準。

法人分析，華航第二季因客運班機取消導致貨運運能減少，加上防疫物資及電子商品等急單湧現，導致貨運單位收益於 5 月衝上歷史新高水準，同時，油價重挫降低成本壓力，因而繳出單季賺 24.59 億元的好成績，創 2017 年第三季以來單季新高。

進入下半年後，隨著各國逐漸解封和逐步放寬邊境管制，華航開始陸續增加客運航班，同時，第三季處電子出貨旺季，空運貨量有望較第二季增長，儘管貨運價格略見回落，加上燃油成本回升，法人認為，華航第三季仍將維持獲利，而第四季在傳統貨運旺季帶動下，獲利甚至有望較第三季再提升。