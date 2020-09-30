汎德永業申購凍資1413億元創近5年次高 中籤率僅0.24%

台股 IPO 抽籤熱潮再掀高峰，進口車商汎德永業 (2247-TW) 申購期於昨 (29) 日截止，根據證交所統計，累計達 78.5 萬筆投單，中籤率僅 0.24%，凍資金額高達 1413.9 億元，創近 5 年來次高，僅次今年 6 月昇佳電子 (6732-TW) 的 1752 億元。

汎德此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 8968 張，其中公開申購共計 1914 張 (含過額配售)，承銷價 180 元，申購期限已經截止，投資人投單踴躍，繼亞洲藏壽司 (2754-TW) 後，汎德再度引爆抽籤熱潮。

若以汎德興櫃 29 日收盤價 323 元來計算，抽中的幸運兒將有機會現賺 14 萬元的價差，不過，今年共吸引 78 萬 5535 筆來投單參與，中籤率僅 0.24%，低於亞洲藏壽司的 0.3%，也是今年以來第 3 低。

汎德此次公開申購，總計凍資 1413.9 億元，創今年次高，低於昇佳 1752 億元。汎德將於 10 月 5 日公開抽籤，10 月 12 日正式掛牌上市。

汎德已連續 6 年獲利逾 1 個股本，上半年同樣繳出亮眼成績，每股純益 (EPS) 為 6.04 元，年增 48.77%，為近 3 年最佳表現，第 4 季起隨著旗下銷售品牌 BMW、MINI 與 Porsche 將有多款新車發表，可望持續帶動交車熱潮。