〈國光總座談後疫情〉尊重台與COVAX簽約 仍看好國外銷售市場

台灣已與新冠疫苗全球取得機制 (COVAX) 簽約，預計 10 月初付訂金，市場憂，此舉恐將壓縮國內疫苗廠銷售空間，對此，國光生 (4142-TW) 總經理留忠正表示，尊重政府立場，但仍看好公司未來開發出新冠疫苗後，海外銷售市場。

新冠疫苗全球取得機制 (COVAX) 是由世界衛生組織 (WHO)、全球疫苗免疫聯盟 (GAVI)，及流行病預防創新聯盟 (CEPI) 共同主導，預計今年底前取得 20 億劑疫苗，並提供給已簽約的 156 個國家，其中，台灣於 9 月 18 日簽約，預計 10 月初支付訂金。

據悉，與 COVAX 簽約後，各國可分配到一定疫苗採購量，但卻無法選擇疫苗生產國家，換言之，取得疫苗的品質可能參差不齊。留忠正指出，據了解，當政府取得新冠疫苗時，可自行選擇是否購買，因此，若台灣分配到中國製疫苗，可選擇不購買。

國內有 4 家廠商正在開發疫苗，且已開始進行試產作業，業界擔憂，台灣與 COVAX 簽約，台疫苗廠後續銷售量將受到影響，對此，留忠正指出，若國產新冠疫苗開發順利，除盼能滿足國內市場需求外，海外市場仍具銷售想像空間。

他補充，當民眾施打一家新冠疫苗後，後續無法重複施打同廠牌疫苗，必須選擇其他業者的疫苗，隨著新冠肺炎疫情暫無趨緩狀況下，台廠仍有望進軍國際、瓜分市場份額。