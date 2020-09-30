〈房產〉民俗月後買盤意外回落 9月住展風向球終止連6升

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9 月分數來到 34.8 分，較 8 月略減 0.1 分，中止連 6 個月上揚，對應燈號則已連 5 個月亮出黃藍燈。住展雜誌研發長何世昌表示，農曆民俗月剛結束，但風向球分數不增反減，市場買盤回落讓人意外。

住展指出，在新建案市況方面，9 月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為每周 35.2 組，較 8 月減少 2.6 組。在買氣方面，9 月風向球追蹤的指標案成交組數降至每周 2.4 組，比 8 月略減 0.1 組，市場買盤意外回落。

何世昌表示，雖然農曆鬼月已過，房市人氣卻不增反減，原因到底是暑期結束、兩岸軍事危機加劇，或是單純新建案價格高漲嚇跑消費者，還需要多一點時間觀察才能進一步了解，然而，9 月風向球下滑的幅度仍小，預期房市復甦的格局仍不變。

住展表示，9 月預售屋推案量逾 700 億元，雖然比 8 月減少，但仍是今年相對大量。其中，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 中山「最大直」、新北市 - 板橋「帝景 1 號」等；新成屋的供給量相對少，大約 300 多戶，指標建案如板橋「新板宸」、新莊「宏璟榮華」等。何世昌指出，北台灣新建案市場現在就像鴛鴦鍋，預售屋辣得冒火、新成屋市場卻相對平淡。

何世昌進一步表示，這波價格走升又急又快，有的建案擔心漲價嚇跑消費者，使用「漲車位不漲房價」策略，近期似乎有增多的跡象，甚至有建案連漲數次車位價格。因此，消費者買房除了要注意房價外，也該留意車位價格是否符合行情。