台積電推「自主學習Bar」囊括職能精進、英語學習等主題

台積電 (2330-TW) 為加強推展自主學習概念，推出「自主學習 Bar」，提供職能精進相關學習主題及英語學習專區，截至今年 8 月，參與同仁已超過 4.6 萬人次。

台積電除原有專業技術與職能高度相關教育訓練課程外，為使同仁持續培養與時俱進的智識能力，並強化自主學習意識，去年起，初步規劃學習資源線上策展，結合公司策略方向，優先推出同仁關切的主題，為管理階層及全體同仁量身打造學習主題，供同仁自主選擇。

今年 4 月，為加強推展自主學習概念，並更貼近同仁學習需求，台積電發起「自主學習大調查」問卷，根據同仁回饋的 8 千餘份問卷調查結果，推出符合同仁所需的線上學習資源專案「自主學習 Bar」，提供職能精進相關學習主題及英語學習專區。截至今年 8 月，已推播超過 10 個學習主題，參與同仁逾 4.6 萬人次。

另外，為提升員工的學習體驗及使用便利性，「學習 APP」已於 9 月正式上架；主題式學習的實體課程與講座，也將於 10 月起跑，讓對相同主題有熱忱的同仁，未來能與專家深度討論並相互學習，塑造自主學習的環境氛圍，提升個人績效及潛能。

除學習主題策展，「自主學習 Bar」也在 7 月推出英語學習主題專區，學習管道包含線上英語課程直播、英語一對一諮詢服務、商用英語工作坊等，截至 8 月已累計超過 49500 自主登錄使用人次、3000 人次參與線上直播、英語一對一諮詢服務利用率也達 100%，商用英語工作坊也從 8 月陸續展開。