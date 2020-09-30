遠距商機爆發 宏碁躍居Q3十大爆紅股榜首

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第 3 季網友最關注的台灣股市指標，根據台股瀏覽量成長幅度，統計十大爆紅股，在疫後遠距商機需求爆發下，筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 空降榜首，而受惠半導體需求強勁，聯電 (2303-TW) 則居次。

Yahoo 奇摩股市表示，第 3 季台股維持狹幅整理局面，盤勢未有明顯變化，觀察網友關注名單中，聚焦遠距商機、半導體供應鏈、防疫相關等生技類股。

宏碁受惠教育 Chromebook、智慧佛珠等產品熱賣，推升股價翻倍漲，首度空降網友關注榜首，而在半導體需求刺激下，聯電也成為網友關注焦點，精材 (3374-TW) 則擠身台積電 (2330-TW) 供應商，3D 感測元件封裝可望成長，分居第二、九名。

另一方面，Yahoo 奇摩股市表示，二線生技類股搭上防疫列車，加上預期秋冬流感將爆發，生技股囊括三名，包含中天 (4128-TW)、合一 (4743-TW)，而轉投資加入新冠疫苗研發行列的晟德 (4123-TW) 也入列。

今年第 3 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，宏碁、聯電、中天、奇鋐 (3017-TW)、台泥 (1101-TW)、合一、光洋科 (1785-TW)、晟德、精材、緯創 (3231-TW)。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市表示，國泰永續高股息 (00878-TW)7 月上市，因兼具 ESG 概念、高股息特性，引起網友關注，擠下元大台灣 50(0050-TW) 居冠，3 到 5 名 ETF 則依序為，元大高股息 (0056-TW)、富邦 VIX(00677U-TW)、元大 S&P 原油正 2(00672L-TW)。