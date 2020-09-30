【群益投顧】抱股過節意願不高，連假前盤面依舊偏保守

一、盤勢分析

市場關注美國總統大選辯論、疫情發展、及新刺激經濟方案進展，前一交易日，美股四大指數除費半小漲作收外，其餘均震盪收小黑。台股 ADR 漲跌互異，當中，聯電、與日月光 ADR 均收跌逾 3%，表現最為弱勢。

加權指數以上漲 15.92 點開出，雖一度拉回至平盤線，但隨即震盪走高，預估量能在長假因素干擾下、明顯縮減。重量權值三王均以小高盤開出，全場維持平盤上遊走，發揮穩盤效果。次族群多上漲表現，其中機電、汽車、與零組件漲幅逾 1%。個股方面，國碩、太極、達能、茂迪等太陽能個股攻上漲停、氣勢強勁。指數終場上漲 47.88 點或 0.38%，以 12515.61 點作收，成交量減少而為 1361 億元。

二、盤勢預估

新台幣在資金匯入下，持續升值格局，資金動能短期因美國選情、疫情、長假等因素影響，暫駐場外觀望，在追價意願有限情境下，指數要順利克服短中期均線下壓壓力，難度不低。操作上，維持減持、汰弱留強建議，多留意率先回穩的電子業績股、以及近期資金側重的半導體、蘋概、IC 設計、航運、汽車電子等節後續攻機會。

政府積極推動綠能政策，多數太陽能模組廠基本面陸續轉佳，綠能議題持續發酵，激勵包括碩禾 (3691)、茂迪(6244)、元晶(6443)、國碩(2406)、以及達能(3686) 等股價表現。上述個股股價均回站全天期均線之上，並且均線開口繼續向上擴張，短期繼續偏多走勢。

供應鏈傳出，高速傳輸 IC 廠祥碩 (5269) 的 USB4 裝置端控制 IC 將於 11 月進入工程送樣，主控端也將於 12 月送樣，預期 1Q21 季進入量產，通吃英特爾、超微等新平台 USB4 大單，外資也重申升評升目標價評等。股價自高點回測幅度已滿足，考量短中期均線下彎壓力，建議先以反彈視之，待突破下降趨勢線後再行逐步偏多操作。

全球汽車市場逐漸復甦，汽車板需求增溫，敬鵬 (2355) 開始積極備貨，目前訂單狀況回穩，稼動率也同步拉升至 7 成水準，預期 4Q 季營運可望出現正季增成長。股價近期呈現量增價揚走勢，也回站全天期均線之上，均線黃金交叉，外資開始回補，有利波段偏多走勢的繼續展開。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、可成 (2474)、祥碩 (5269)、台表科 (6278)、聯亞 (3081)

非電子：

和泰車 (2207)、亞德客 - KY(1590)、長榮 (2603)、胡連 (6279)、泰博 (4736)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據