〈Q3財報搶先看〉華通全年獲利將創19年新高 健鼎可再賺回一個股本

蘋果供應鏈的 PCB 廠健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 受惠 HDI 製程滿載，第四季接單量也高，健鼎第三季將創連續 3 個月營收都站上 50 億元大關與歷史新高紀錄，全年將賺回逾一個股本，華通全年獲利也可望再超越去年每股純益 3.21 元，創 2001 年以來的最佳獲利。

就第三季營運而言，健鼎第三季將創歷史新高，但生產線全數在中國無錫及仙桃，受制人民幣對美元升值，不利人工、水電等成本，法人預估第三季毛利率將比不上去年同期 23.92%，但在營運規模擴大，估每股純益將優於第二季 2.5 元，但低於去年每股 3.82 元，全年估將賺回逾一個股本。

健鼎第三季 HDI 製程板出貨占營收 3 成，且已滿載，依產品類別而言，汽車板復甦快速，較 PC 類別成長更強，而 NB 板則是以供應蘋果 Mac 主板出貨較優。

至於華通， 今年 9 月營收因 EMS 廠十一長假提前備貨潮推升，營收優於 8 月 56.5 億元與去年同期 59.33 億元，並可望跨越 60 億元大關，第三單季營收也優於去年同期 162.94 億元；產能利用率方面，8 月中開始生產蘋果 iPhone 12 的 SLP 主板，第三季 HDI 產能全被客戶訂光，高產能利用率狀況延伸到第四季，甚至排到明年 2 月春節前。

華通第三季的毛利率將優於第二季及去年同期 18.93%，法人估華通雖有匯損干擾，但是第三季每股純益將高於 1 元，加計第四季，全年每股純益可望再超越去年 3.21 元，也將創下 2001 年來的 19 年獲利最佳年度。