〈陸股盤後〉上證走勢虎頭蛇尾 9月下挫逾5%

中國周三 (30 日) 公布不差的製造業 PMI 數據，帶動早盤 A 股開高走高，不過在美國總統大選辯論結束後，由於兩位侯選人只顧爭吵，少有實質性的政策論述，導致美期指開始走弱，連帶拖累 A 股下跌，當中上證更由紅翻黑，出現日 K 連五黑的窘境。

明日 (1 日) 中國開始迎接十一長假，將休市下周五(8 日)A 股才會重新開市，因此市場延續近兩周以來的低迷成交量，今日滬深兩市合計成交金額只有人民幣 5400 億元，保持在 4 個月低檔。

盤面上，太陽能、汽車製造、風電、醫療、白酒等類股漲幅較高；旅遊、券商、煤炭、保險等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.2%，報 3218.05 點；深證成指小漲 0.05%，報 12907.45 點；創業板指上漲 0.44%，報 2574.76 點。9 月份上證累計下跌 5.23%，深證累計下跌 6.18%，創業板指累計下跌 5.63%。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 29.04 億元，其中滬股通賣超人民幣 12.74 億元，深股通賣超人民幣 16.3 億元。北向資金已連續 8 個交易日賣超，累計金額達人民幣 287.88 億元。北向資金 9 月份以來累計賣超約人民幣 330 億元。

產業消息

中國太陽能行業協會副理事長曹仁賢在對「十四五」期間太陽能的裝機量預測中提到，未來中國新增可再生能源供應中，70% 將採太陽能。在此基礎上，中國未來五年太陽能的平均新增裝機量將介於 65GW～90GW 間，利多消息帶動青島中程漲停、易成新能大漲 9.69%、錦浪科技飆漲 10.28%、億晶光電漲停。

法人觀點

和信投顧表示以盤面上來看，資金開始佈局長假後的行情，資金主攻方向以太陽能、風電為代表的季度業績確定較高的類股，政策題材則是賽馬概念股，其短線還有機會走揚。整體而言，市場仍以觀望為主，投資人可留意第三季業績帶來的行情。

巨豐投顧認為參考歷史經驗，十一長假後大盤上漲機率較高，第三季業績和高成長等概念股已經先起跑。從中線角度而言建議把握新基建族群，以及營運已明顯反轉向上的類股，如新能源及新能源汽車，至於主題性投資可以聚焦國企改革。

