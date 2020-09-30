日經：為防美方禁令 中芯大舉向設備、零件商囤貨

美國對中芯國際 (SMIC) 祭出禁令盛傳已箭在弦上，日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，中芯為減少出口限制的影響，過去幾個月來增加進口生產設備與關鍵替換零組件，甚至與中國晶片廠合作建立中央倉庫應戰。

日經引述產業內知情人士報導，中芯向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越 2020 年全年需求。採購項目包含蝕刻 (etching)、微影 (lithography) 與晶圓清洗機 (wafer cleaning) 等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。

消息人士表示，為擴大這些相關設備存貨，中芯更與其他中國晶片廠合作部屬中央倉庫，以利相關廠商得以共同使用。

中芯積極補貨的情況，與華為類似，之前華為也因美方禁令而出現同樣情形。

知情人士表示：「年初中芯便已針對禁令提高警覺，業界意識到美國可能進一步限制華為等非美供應商使用美國技術，白宮確實也在 5 月發布相關禁令。因此，為確保企業持續運作，受影響企業皆紛紛大量採購現有晶片生產設備的耗材。」

中芯聯合執行長趙海軍否認日經報導，但中芯確實將今年資本支出從 31 億美元提升到 67 億美元，創歷史新高，且是去年全年營收的 2 倍。

中芯做為中國國家隊且製程最先進，最大願景就是追上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，即使目前主要產線是 40 奈米，落後台積電約 10 年，但近期中芯已針對 14 奈米製程小量試產，並宣布，將逐漸減少對美國設備商的依賴。

不過，中芯對 14 奈米製程的期待，是建立在與國外設備商與耗材商合作的前提才有機會達成，面臨美國限制出口風波，轉而與中系設備商合作勢在必行。

晨星股票分析師 Phelix Lee 周一表示，中國替代設備商的設備較美國業者落後約 3 代之遠，中芯只是美、中科技戰的一環，未來有更多中國半導體供應鏈業者面臨美國禁令風險。

中國半導體設備商業務與競爭者 (圖: Nikkei)

Bernstein Research 的資深半導體分析師 Mark Li 也指出，長年來美國設備商掌握半導體設備關鍵技術，中國很難僅運用目前的技術，就能建置一條半導體產線。

Li 也預估，中國設備商近年雖成長快速，但全球市佔僅 2%，且對中國國內半導體產業的設備自給率頂多 10%。

此外，Li 表示：「儘管我們相信，未來中芯與美方有望部分解除限制，然而，長期而言恐客戶對中芯信任仍會受到影響，其他競爭者將從中受益。」