玉山銀行榮獲2020年IDC「數位轉型大獎」

玉山金 (2884-TW) 其下玉山銀行於 2020 IDC 數位轉型大獎榮獲「訊息與數據轉型領導者」殊榮，以 AI 賦能業務轉型榮獲評審肯定，領先以人工智慧作為實踐數位轉型的關鍵技術，運用開源技術自主建置機器學習即服務平台 (Machine Learning as a Service，MLaaS)，透過輕量級 API 提供所有系統機器學習服務，讓人工智慧的最新技術可以廣泛應用在風險管理、精準行銷、服務與作業流程精進等各式金融場景中，增進效率並提供顧客更佳體驗。

近年來數位轉型是企業經營面臨的重要議題，玉山認為數位發展除了考量破壞式創新外，應同步有計畫地進行數位轉型，因應科技進步、法規開放與顧客行為改變，玉山首先設置科技長，並攜手台大、交大、中研院成立 AI 暨金融科技研發中心，積極投入產學合作與培育金融科技人才，至今已發展成為超逾千人規模的科技聯隊，打造數位轉型的堅實基礎。

IDC 數位轉型大獎舉辦至今已邁入第四屆，過去一年超過 1,100 件專案申請獎項，在亞太區具有領先與指標地位。玉山在競爭激烈中脫穎而出的關鍵，除了有別於無紙化、線上化的數位轉型，領先應用 AI 創新科技應用，更洞察顧客及企業運作痛點，在數位轉型中提供更佳體驗，例如以信用卡防盜刷模型增進顧客權益保障並降低銀行風險，以及藉由 OCR 技術降低支票作業量，而這些讓顧客及員工體驗更好的智能系統，都藉由開源技術架構在機器學習即服務平台 (MLaaS) 之上，讓智能服務藉機器學習能持續精進優化。

玉山在數位金融與科技應用等領域屢獲國內外獎項肯定，近期亦獲頒 Cheers 雜誌「品牌數位好感度」最喜歡 / 最欣賞的銀行第一名、國際知名財資雜誌《The Asset》五項科技獎項，包含「最佳數據分析專案獎」、「最佳數位錢包專案獎」、「最佳遊戲化專案獎」、「最佳新興技術專案獎」及「最佳風險管理專案獎」。未來玉山將持續應用科技的力量加速數位的轉型，期望帶給顧客更好的數位金融體驗。