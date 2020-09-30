【日盛投顧】5日線若能站穩 中秋連假後有機會拚收復季線

◆盤勢分析

1. 週三為中秋連假及 9 月、第三季的最後一個交易日，台股開平高震盪，最高點 12，568 點仍未收復季線 (12，601 點)，最低點 12，466 點守穩 5 日線 (12，389 點)，終場指數上漲 47.88 點，漲幅 0.38%，收在 12，515.61 點，成交金額為 1，366.43 億元，小於 20 日均量 (1，963 億元)，連假前投資人追價意願不高，呈現量縮。三大法人合計買超 59.39 億元：外資買超 49.05 億元、投信買超 2.60 億元、自營商買超 7.74 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

(2)、均線：支撐為 12，144 點至 12，000 點，壓力為 12，600 點至 12，700 點。

(3)、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值 (35) 小於 50，反彈有機會持續。

3. 櫃買指數漲幅 0.95%，收在 162.05 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 155 點附近，壓力為 165 點左右，KD 技術指標開口收斂，9 日 K 值 (45) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期震盪整理，台股選股方向可留意晶圓代工、新蘋果概念股、二線塑化、風電、運動風等。

晶圓代工、二線 IC 設計、太陽能、蘋概、車用為短線盤面主流

1. 晶圓代工：2330 台積電成國際戰略公司，中芯國際恐受美國制裁，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動。

2. 二線 IC 設計：資金輪動，二線股 5351 鈺創、3228 金麗科各擁題材。

3. 太陽能：政院急釋 2 萬公頃農地種電 太陽能業者利多激勵，相關公司如 3691 碩禾、6244 茂迪、3686 達能、4934 太極、6443 元晶等週二強勢演出。

4. 蘋概：APPLE 新產品陸續推出，外資對 2474 可成看法轉趨樂觀，3376 新日興迎藍芽耳機商機。

5. 車用：大陸車市谷底已過，零組件 6279 胡連、3552 同致、2355 敬鵬等表態。