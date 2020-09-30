全球淘金熱 元大期黃金商品交易量倍增

美國投資大師巴菲特 (Warren Edward Buffett) 在第 2 季時一度投資曾是全球最大金礦商的黃金公司，顯示黃金魅力席捲全球。由於美元持續弱勢，與美元高度負相關的黃金因此看俏，看好此商機，元大期 (6023-TW) 推廣黃金全系列商品，隨著全球淘金熱，元大期黃金商品交易量倍增。

元大期指出，依據往例，黃金與美元通常呈現高度負相關性，在美元指數不斷下跌的現況來看，金價相對走升。元大期推出包含：元黃金正反 5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股淘金潮。

元大期貨執行副總高毅瑞表示，過去民眾投資黃金，會以黃金存摺與 ETF 為主，隨著這股黃金熱潮的來襲，黃金期權商品 8 月的交易量比 5 到 7 月平均成長了 93%，黃金 CFD 交易量則是成長了 49%；黃金期權商品實動戶成長 19%，黃金 CFD 實動戶成長 26%。由此可知交易黃金期權商品已成為顯學，關注金價的交易人早已加入淘金的市場，在不斷變動的資本市場中，運用黃金衍生性金融商品達到避險的目的。

元大期貨指出，推廣的黃金全系列商品，交易人可以用較小的資金，操作較大的部位，槓桿倍數可以自行調整，讓小資金也能進場交易，其中以「元黃金正反 5」的資金門檻最低。「槓桿」指的是藉由保證金的制度，讓交易人可以調整操作時的槓桿倍數，期貨以及選擇權商品同樣也可以運用槓桿來操作。