台灣民眾退休靠儲蓄支應生活 至少要存夠1804萬元

高齡、少子化趨勢下，理財養老成為新顯學，根據富達國際調查，幾乎各年齡層的受訪者一致認為，支付退休後生活開支的主要管道來自於儲蓄，投資、保險，其次才是勞保與公司退休金，其中 24 歲到 34 歲的年輕人認為，要退休至少要存夠近 1960 萬元存款，而中年人退休目標則是 1804 萬，才能保有一定生活水準。

調查發現，不分年齡層，幾乎所有受訪者都把現金儲蓄作為退休後的生活開銷來源，而靠股票投資支應生活開銷比重也超過 5 成以上，另有 4 成則規劃以保險產品做為支應生活開銷的來源。

進一步分析各年齡層對退休金的管道，其中 35 歲以下的年輕人對支付退休後生活開支的管道，有更多不同的期待，包括租金收入、伴侶、子女和其它家人「金援」的期望，遠高與其他年齡層的人。

退休金規劃部分，調查中 24 到 34 歲的年輕人 ，退休儲蓄目標金額高達 1960 萬元，高居所有年齡層之冠；35 到 49 歲的中年人的退休目標是 1804 萬；至於 50 歲以上的群眾退休目標則約 1909 萬。

一般而言，退休理財規劃越早開始越好，才能保有一定水準的退休生活，調查發現，34% 年齡層落在 25 歲到 34 歲的年輕人 已開始做財務規劃，比重略高於 35 歲到 49 歲的中年人 (32%)。