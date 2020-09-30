台美簽署合作架構 共同參與美洲、新南向國家基礎建設投資

行政院今 (30) 日宣布，台美完成簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將成立工作小組，共同研商參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，首次工作小組會議預計今年秋天舉行。

行政院今天大陣仗舉行記者會，包括國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處 (AIT) 處長酈英傑皆出席，向外界說明台美基礎建設融資及市場建立合作架構。

財政部長蘇建榮說明，台美此項合作架構，包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資需求，以及區域基礎建設投融資計畫的合作等。

蘇建榮強調，此架構將促成台美共同參與投資美洲及東南亞基礎建設計畫，並與我國長期深耕的新南向政策目標契合，後續雙方將成立工作小組，就架構下的合作項目、議題及模式等面向共同研商。

酈英傑透露，目前工作小組的第一次會議，暫定於秋天舉行。蘇建榮說，未來會邀集專家學者舉辦研討會，進行技術、經驗的交流。

龔明鑫也表示，透過這樣的機制，能為台灣開拓更大的國際空間，不但可加速掌握國際基礎建設及能源市場的投資機會及趨勢，未來也將積極探討如何引入私部門基金，使得相關國家都能更融入全球市場。