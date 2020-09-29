〈生技論壇〉生物產業協會籲市場需資金流動 盼壽險加入投資

生物產業協會今 (29) 日舉辦 2020 會員大會暨論壇，以「台灣生技產業發展之關鍵課題」為題，業界認為，台灣資本市場有許多限制，短時間難以改變，因此期盼有更多資金投入，帶動生技新創應用發展，同時也向政府呼籲，鼓勵壽險部分資金投入生技產業。

生物產業協會邀請台灣研發型生技新藥協會理事長張鴻仁、中華民國開發性製藥研究協會理事長李宜真、生物技術開發中心董事長涂醒哲、國光生總經理留忠正及資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾與會。

張鴻仁認為，有什麼樣的資本市場，就有什麼模樣的產業，台灣資本市場有諸多限制，且不可能打破，加上主管機關較不願意扶植尚未獲利的公司，對生技公司來說，募資較有難度。

曾惠瑾表示，儘管生技條例針對稅額有減免優惠，但生技新創公司仍面臨籌資問題，因此期盼壽險業者能投資 1% 的資金到產業中，將可望創造百億元資金在資本市場流動，有助生技新創公司後續研發，同時向政府呼籲，應提出辦法鼓勵壽險加入生技產業。

生物產業協會理事長李鍾熙指出，過去半導體產業可蓬勃發展，是因當年有許多創投資金加入，不過生技產業風險高，對創投來說，仍是個危機，因此，政府能考慮提出解決辦法或獎勵，來扶植高風險產業。