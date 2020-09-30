微軟10月再推Surface新品 傳將推入門款Laptop

微軟 (MSFT-US) 今 (30) 日無預警釋出 Surface 新品邀請函，將在 10 月 1 日推出新產品，市場傳，微軟將推新一代入門款 Surface Laptop 或是瞄準教育市場推出 Surface Laptop Go 機種，將有助台組裝供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達(2382-TW) 等營運升溫。

微軟宣布 1 日將在官方部落格發布最新 Surface 產品消息，外媒搶先爆料，微軟將推出代號為 Sparti，並命名為 Surface Laptop Go 平價入門款筆電，瞄準學生族群，搶攻 Chromebook 獨大的教育市場，除入門款 Surface Laptop 外，微軟也傳將推出新款 Surface Pro X 2。

微軟今年 7 月陸續發表 Surface Book 3，並首度在台公開 Surface Pro X、Surface Go 2 產品，其中，Surface Pro X 是微軟首款採用 Arm 架構處理器的筆電，瞄準行動工作者需求。

微軟 Surface 系列產品包含筆電、平板均由台廠和碩、廣達代工，隨著微軟計畫再推新品，市場看好，將有助和碩、廣達第 4 季營運再添動能。