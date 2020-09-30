夏普併購NEC顯示器事業 公平會通過放行

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (Sharp Corporation) 擬收購日本電氣顯示器事業部 (NEC Display Solutions) 一案，今 (30) 日獲公平會通過，不禁止其結合。

據了解，夏普擬斥資約 92.4 億元日元，取得 NEC Display Solutions 的三分之二股權，並取得過半董事席次。

公平會指出，本案所涉相關產品市場為「資訊顯示器」、「商務投影機」及「大尺寸 LCD 面板」，夏普及 NEC Display Solutions 皆有銷售資訊顯示器及商務投影機，夏普並產製大尺寸 LCD 面板，故兩家公司具水平競爭關係，並兼具上、下游垂直關係。

公平會認為，兩家公司結合後參與結合事業在國內資訊顯示器及商務投影機市場市占率增加有限，並無顯著限制競爭疑慮；另外，在大尺寸 LCD 面板與資訊顯示器產品市場，參與結合事業之市占率皆不高，且彼此並非互為主要交易對象，不致造成市場封鎖之疑慮，故難認結合後將阻礙其他競爭者選擇交易相對人之可能性。

因此，公平會審議後認為，本結合尚無顯著限制競爭疑慮，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。

根據英國 Omdia 的調查數據，若加總夏普與 NEC Display Solutions 在去年的商用顯示器全球市占，市占率將達 9%，僅次於南韓三星 27% 與 LG 的 12%。