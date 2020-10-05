受惠中芯禁令 崇越證實中國晶圓廠持續拉高庫存水位

隨著美方對中芯 (SMIC) 祭出制裁，中芯也大量採購關鍵製程耗材、設備零組件，崇越 (5434-TW) 證實，6 月起已感受中國客戶拉貨力道明顯升溫，中國單月業績跳增 5 成，且動能持續延續，據悉主要動能來自中芯與其他晶圓廠積極提高備貨水位帶動，崇越成為中芯禁令下的受惠廠。

供應鏈指出，隨著美方擴大華為禁令，中芯作為中國一線國家隊，為確保生產持續運作，6 月起開始回補製程相關耗材與零組件，包括矽晶圓、光阻液等。

崇越為日本信越矽晶圓、光阻液的獨家代理商，自從美方擴大制裁華為後，崇越 6-8 月單月營收，皆維持在 30 億元左右，較去年同期約 26 億元明顯跳增，增幅達雙位數。

崇越表示，公司矽晶圓、光阻液目前在中國市占達 5 成以上，客戶為一線大廠，6 月起明顯感受中國客戶拉貨力道逐月升溫，近期中國營收已出現年增 5 成的水準，今年營收將明顯優於去年。

此外，不只受惠中芯備貨，中芯許多客戶也因擔憂晶片產出受限，將訂單轉向中國其他晶圓廠，如中國華虹宏力等，其中華虹也積極拉高備貨水位，以滿足客戶需求，在中國兩大客戶對矽晶圓、光阻液大幅回補下，加上工程營收進入認列旺季，崇越第四季業績可望進補，助全年營收創高，上看 365 億元。