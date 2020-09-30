〈2020百貨周慶〉環球購物南北店點大改裝 設成長高標

冠德 (2520-TW) 轉投資連鎖購物商場 Global Mall 環球購物中心今 (30) 日指出，隨著內需回溫，第三季業績已回升至與去年同期持平，尤其車站型據點 8-9 月年成長超過 2 位數，其他店點也逐步回升，再加上 9-10 月共改裝引進超過 40 家新櫃，樂觀看待第四季周年慶目標成長上看 5%，若能達標，全年營收將有望持平。

環球購物說明，為在周年慶期間帶動更大的消費力，9-10 月共改裝引進有超過 40 家新櫃，範圍涵蓋餐飲美食、服飾配件到生活雜貨，其中更有多個獨家、新北首店品牌，其中，光是中和店就引進高達 20 個休閒服飾、餐飲新櫃。

中和環球購物接下來將增添的生力軍有「貓樂貓咖啡」，是百貨首見大型貓咪咖啡館，同時還有以全新市集方式呈現的「22:02 火鍋。樂活」，而桃園 A8 則有華泰大飯店旗下全新品牌「華漾 DimSum 港式飲茶」首店登場。

此外，南港車站及板橋車站主打一站滿足，增加更多元品牌，南港車導入曾獲鐵板燒評選冠軍 TBS 剔邦饈鐵板燒的全新品牌「好饈鐵板燒」以及南港首家「日藥本舖」，而板橋車站則有王品 (2727-TW) 旗下「聚」火鍋近期改裝開幕，並升級為新型態概念店。

環球購物強調，南區改裝幅度更大，看準國旅大爆發，新左營車站改裝幅度超過 40%，主打全台唯一車站型 OUTLET，其中 2F 伴手禮專區網羅全台知名伴手禮，並針對 3F 千坪空間進行全面升級。

不同於多數百貨業者拚周年慶檔期業績與去年同期持平，環球購物今年仍將周年慶成長目標設在 5%，主要是因看好國內報復性消費力道釋放，環球購物也觀察到，國人無法出國，有助帶動來客的消費單價提高。

Global Mall 周年慶首波時間為 10 月 8 日至 11 月 1 日，由北部 5 家店包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園 A8、林口 A9 率先開跑，今年適逢 Global Mall 15 周年，也祭出最高回饋 18%。