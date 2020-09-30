三大法人連假前回頭買超 外資、投信合抱記憶體、晶圓代工

台股今 (30) 日小漲作收，外資回頭加碼期現貨，其中偏愛記憶體的華邦電、南亞科，以及晶圓代工雙雄聯電、台積電，投信也同步跟進，加碼旺宏、世界先進等個股。

外資昨天小賣後，今天回頭買超 49.12 億元，台指期淨多單也增加 4627 口，來到 2.89 萬口；投信買超 2.59 億元、自營商也買超 7.74 億元，三大法人合計買超 59.38 億元。

觀察外資現股買超，最多的是華邦電 1.28 萬張，以及南亞科 5616 張，此外，也買超晶圓雙雄聯電 5213 張、台積電 3215 張，另外電子股還有聯合再生、和碩、宏碁等。

金融股方面，外資則買超新光金逾 9000 張、中信金 5693 張，傳產則有長榮 2603 張，ETF 則押寶元大滬深 300 正 2 1.55 萬張。

外資賣超排行方面，富邦 VIX 1.18 萬張、中興電 1.01 萬張、另外中華電、台泥、金像電等均賣超逾 5000 張。

而投信也跟外資同步買超聯電 7857 張、旺宏 2624 張、南亞科 659 張，另外，也買超世界先進 471 張，以及友達、奇力新、南電等個股；投信今日調節最多的則是晶技 1255 張、其次為遠東新 975 張、萬海 900 張。