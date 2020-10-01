〈貴金屬盤後〉黃金跌破1900美元 但Q3無懼美元升值連八季收高

黃金 12 月期貨周三 (30 日) 收在 1895.5. 美元，無力守住周二收復的 1900 美元關卡，但第 3 季累計勁揚 4%，未因美元升值而受限，是連續第八季收高。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 7.70 美元或 0.4%，收每盎司 1895.50 美元。前一交易日漲約 1.1%。

根據道瓊市場數據追蹤的交易最活絡期貨，黃金期貨 9 月累計下跌 4.2%，但第 3 季仍上漲 5.2%。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，黃金第 3 季表現亮麗，但 9 月走勢低迷，而 9 月月線下跌的主要原因是實質利率略為上升。此外，追蹤美元對一籃子貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 本月上漲 1.8%，也拖累金價。

12 月白銀期貨價格下跌 95 美分或 3.9%，收每盎司 23.494 美元。前一交易日上漲 3.6%。

白銀期貨 9 月累計暴跌 18%，但第 3 季仍上漲 26%。

StoneX 歐非中東和亞洲區市場分析部門主管 Rhona O’Connell 說，對黃金而言，川普和拜登兩位美國總統候選人激烈的首場辯論只能歸類在「買在謠言起、賣在事實出」的事件，相比之下，投資人對紓困法案進展更感興趣。

Zaner Metals 分析師也抱持類似看法，「黃金和白銀急切需要一套刺激計畫，挽救他們免於陷入 9 月初的賣壓。但另一方面，過去 24 小時一連串裁員消息 (如迪士尼解雇 2.8 萬人、多家航空公司另一波裁員潮)，有助改變刺激法案在國會的處境。」

銅期貨周三勁揚至每磅 3.0325 美元，挑戰 9 月 18 日觸及的多年高點 3.116 美元。最新數據顯示中國經濟復甦加速，9 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 報 51.5，高於經濟學家預估的 51.2 和 8 月的 51。

其他金屬交易