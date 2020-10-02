〈貴金屬盤後〉經濟數據不佳 非農報告前夕 市場求避險 黃金收登2週高點

週四 (1 日) 交易，黃金期貨價格重返 1900 美元關卡，登上近 2 週高點，分析師將黃金上漲歸因於經濟數據不佳，以及週五美國非農就業報告公布在即，交易者為此進行避險。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「由於經濟數據脆弱得令人擔憂，致使黃金價格飆升。」

8 月消費者支出增加 1%，但此增幅為美國重啟經濟以來最小，且 9 月份供應管理協會 (ISM) 製造業指數自前月的 56% 下降至 54.6%。

美國請領失業救濟金人數下降至 87.3 萬人，為疫情爆發以來最低水準，但估計有新增 650120 人根據《大流行失業補助法案 (Pandemic Unemployment Assistance Act)》請領補助，因此實際或未經調整的新增請領人數應為 149 萬人。

經濟數據「證實經濟復甦動力正逐漸流失，如果沒有進一步的刺激措施，此波復甦將會陷入停滯。這種不確定性正在推升金價。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 20.80 美元或近 1.1%，收每盎司 1916.30 美元，為 9 月 18 日以來最高收盤價，本週迄今漲幅已超過 2%。

根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格 9 月下跌 4.2%，但第三季漲幅 5.3%。

12 月白銀期貨價格逆轉上漲 76 美分或 3.2%，收每盎司 24.254 美元。前一交易日大跌 3.9%。

根據道瓊市場數據，交易最活躍的白銀期貨價格 9 月下跌近 18%，但第三季漲幅 26%。

Aslam 週四稍早報告提到，金價上漲至 1900 美元關卡，也因「投資者在美國非農就業報告公布前，為其賭注先進行避險。」美國勞動部預計週五 8:30 公布 9 月份非農就業報告。

黃金多頭認為，在新冠病毒大流行期間，面對一系列公衛災難所引起的不確定性，以及各國央行為抵抗疫情對經濟的衝擊而採取的低利政策等，黃金是最簡單的避險方式。

此外 11 月美國大選在即，市場擔憂政權是否能平順移轉，也擔憂 11 月 3 日無法確定勝選者，這些憂慮都被視為黃金潛在的買進催化劑。

Aslam 表示，「未來幾日，黃金上漲的可能性越來越高，尤其是因為美國大選在即，投資者希望保護自己躲過這場重大的風險事件衝擊。」

美國總統首場辯論過後，週二市場對美國總統大選結果的擔憂加劇。

美元經過上週大漲後，本週回檔，有助於推升金價。ICE 美元指數上週上升 1.8%，本週迄今則下降 1%。

Zaner Metals 分析日報指出，「目前為止，貴金屬市場尚未出現大量的看漲聲浪，9 月的表現非常糟糕，提醒了多頭陣營「8 月初起的下行趨勢可能持續下來。」

其他金屬交易

期銅價格在週三登上一週高點，且創第三季漲幅 11% 後，週四回檔。