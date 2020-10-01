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歐盟向英國發正式通知信 就違反脫歐協議啟動法律行動

鉅亨網編譯林薏禎
歐盟向英國發正式通知信 就違反脫歐協議啟動法律行動 (圖：AFP)
歐盟向英國發正式通知信 就違反脫歐協議啟動法律行動 (圖：AFP)
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英國脫歐內部市場法案歐盟委員會法律行動貿易談判

隨著脫歐貿易談判將入最後一階段，歐盟週四 (1 日) 宣布，正就強生政府違反脫歐協議法案一事向英國發出正式通知，將對該國展開法律行動。

歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 週四 (1 日) 宣布，歐盟委員會已決定向英國政府發出正式通知信，並稱英國的《內部市場法案》(Internal Market Bill) 本質上已違反脫歐協議中的誠信義務。

據外媒報導，歐盟給予英國政府一個月時間回覆，若依舊未能解決問題，此案件將提交至歐洲法院。

強生辦公室則發布聲明表示，將於適當時機對這封信做出回應。

消息發布後，截至台北時間週四 (1 日) 下午 18 時許，英鎊美元跌 0.48%，至 1.2855。

英鎊兌美元匯率15分鐘K線圖 (圖：Investing.com)
英鎊美元匯率 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

儘管發布正式通知不代表將產生立即性後果，但仍凸顯出隨著貿易談判步入關鍵階段，雙方緊張局勢已急速加劇。

本週二 (29 日)，英國下議院以 340 票對 256 票通過《內部市場法案》，接下來將送交上議院審議，知情人士認為，法案將在上議院遭受猛烈反彈。

為維持英國貿易利益，英國總理強生 (Boris Johnson)9 月提出《內部市場法案》，在北愛爾蘭邊界關稅問題上牴觸脫歐協議，並有觸犯國際法之虞，引發國內外一片不滿，為達成貿易協議的前景蒙上一層陰影。

英國希望能透過上述法案威脅北愛爾地位，從而自歐盟爭取更有利的條款。若雙方無法在最後一輪談判中達成協議，英國將在 12 月 31 日正式無協議脫歐，屆時英國企業和消費者恐將承受額外成本及損失。

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