多家銀行重啟裁員 彭博：今年至今全球銀行業裁員數上看7萬

繼高盛 (Goldman Sachs) 等多家銀行宣布回歸裁員行列後，《彭博》數據顯示，2020 年至今，全球銀行業裁員數已上看 7 萬人。

《彭博》引述知情人士報導，疫情爆發時宣布暫緩裁員高盛正計劃重回裁員行列，傳出該集團接下來可能裁員近 1％，約 400 個職位。《彭博》彙編數據顯示，加上其他銀行本週的裁員行動，今年至今，全球銀行業宣布的裁員總數達到 67844 人，距離 7 萬大關已不遠。

(圖：Bloomberg)

事實上，來自歐洲、北美、亞洲和非洲等地 30 多家金融機構均已在裁員行列中，由於仍有許多銀行在未披露情況下進行裁員，市場預期，實際裁員總數可能更高。

除了高盛外，義大利聯合聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo SpA) 昨日 (30 日) 才宣布和工會達成協議，至少將裁撤 5000 員工，西班牙薩瓦德爾銀行 (Banco de Sabadell SA) 的英國分行本週表示將裁減 900 多個職位。

另外，花旗集團 (Citigroup)、滙豐 (HSBS)、德意志在內等銀行均在近月內重啟裁員。

其中，總部位於歐洲的銀行，佔裁員計劃比重中最高，主要由滙豐所帶動。該公司今年 2 月曾宣布，為彌補歐美地區業績表現不佳，將實施 45 億美元的成本削減計畫，其中包含裁員 3.5 萬人。

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