〈紐約匯市〉川普染疫帶動避險需求 美元止跌回升、日圓上揚

美國總統川普在大選倒數 33 天確診新冠病毒，刺激投資人避險需求，美元周五 (2 日) 止跌回升，日圓也攀漲，但幅度相對溫和。

另一方面，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 透露，針對美國航空業的 250 億美元紓困計畫即將達成協議，稍微減輕風險資產的賣壓。

日圓兌美元盤中升抵 104.95，為一周以來的高點，且一個多月來最大漲幅。日圓隱含波動率上揚至四周高點，代表未來會有更多交易波動。

美元止住連四日跌勢，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周五上漲 0.1% 至 93.823，但本周仍累計下跌 0.8%，是 8 月底至今最大單周跌幅。

富國證券資深總體策略師 Mike Schumacher 說，川普染疫讓原本就容易波動的選舉季面臨更多不確定性，但市場反應沒有今年初疫情爆發那麼大，「有個觀點這麼說... 接下來一個月政治新聞數量有限。川普無法參加造勢活動，如果拜登也這麼做，新聞量或許非常有限。」

美國勞工部周五 (2 日) 公布 9 月非農就業人口僅增 66.1 萬，增幅連續三個月縮減，不過失業率降至 7.9%，是連續五個月下滑。

這份大選前最後一份就業報告原本受到各界矚目，但在川普周五證實染疫後，被投資人暫時擱置一旁，報告出爐後匯市波動不大，但再次證實美國經濟復甦趨緩。

川普染疫消息傳出後，國際油價暴跌，拖累商品貨幣，俄羅斯盧布、南非蘭德和澳幣都蒙受賣壓。

歐元貶值，兌美元一度下跌 0.3% 至 1.1718。

英鎊升值，歐盟和英國的脫歐貿易談判持續。德國總理梅克爾表示，雖然雙方會談沒有突破性的進展，但仍樂觀預期年底前會有達成協議。

英國首相強生預定周六 (3 日) 會晤歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五公布，在止於 9 月 29 日的一周，美元淨空頭部位為 304.7 億美元，從前一周的 336 億美元下滑，進一步遠離 8 月底觸及的逾九年高點 336.8 億美元。

選舉不確定性、經濟復甦趨緩，加上國會針對新一輪刺激的談判依然陷於僵局，帶動美元指數 9 月上漲 1.76%。

截至週六 (3 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.8125。+0.09%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1716 美元。-0.23%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2937 美元。+0.43%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7163 美元。-0.29%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3304 加幣。+0.18%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.32 日圓。-0.20%