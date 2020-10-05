資金行情延燒 台幣狂飆逾2.6角至28.865元 再寫9年來新高價

台幣在經歷 9 月揚升達 1.3% 後，進入 10 月的第一個交易日再度狂飆，開盤不到一小時升值多達 2.61 角，最高來到 28.865 元，再寫 2011 年 8 月以來的波段新高價位，激勵台股資金行情持續延燒，一度大漲百點。

台幣今日以 29.1 元、升值 2.6 分開出後，隨即連續升破 29 元、28.9 元大關，最高來到 28.865 元，直接寫下逾 9 年來波段新高點，法人解讀，隨著資金持續強勁匯入，有利台股 10 月光輝行情表現。

觀察主要亞幣，以台幣升幅超過 0.8% 最強勢，泰銖升近 0.3%，韓元升逾 0.2%，星元升逾 0.1%，反觀日圓貶逾 0.1%。

法人說明，美國總統川普在中秋連假期間傳出染疫訊息，一度影響投資人信心，不過，由於目前川普病情穩定，且昨日中芯國際證實遭美國封殺，有利我半導體轉單效應和電子股股價表現，再加上資金行情的續航力，使台股下檔具強力支撐。

元大投顧進一步指出，由於今年以來已有 7 國領袖 (包括英國首相強森、加拿大總理杜魯道和巴西總統等) 先後染疫，但均已痊癒，預期在國家級的醫療照顧下，美國總統選舉延期的機率不大。

不過，元大投顧認為，川普染疫事件更加證實美國新冠疫情氾濫，川普難辭其咎，不僅仍將使市場避險情緒增溫，不利股市上漲，也不利川普選情，防疫概念股有機會重啟漲勢，對手拜登支持度可望提升，拜登支持的綠能、電動車等產業個股值得留意。