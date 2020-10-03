川普確診新冠肺炎、高啟全離開紫光、中芯大舉備貨 本周大事回顧

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮周五確診新冠肺炎，現已離開白宮，前往醫院接受治療，有台灣 DRAM 教父稱號的高啟全，10 月 1 日起正式離開紫光集團，另外，中芯為擔憂受美方禁令影響，過去幾個月已積極建立庫存；台股周三收在 12515.61 點，月線連二黑，以下是本周大事回顧：

川普確診新冠肺炎 現身推特不到 20 秒影片

繼貼身幕僚希克斯 (Hope Hicks) 確診新冠肺炎 (COVID-19) 後，美國總統川普和第一夫人也在周五 (2 日) 確診新冠肺炎，現階段已離開白宮進行隔離與治療，美股周五則因不確定性高、四大指數全面收黑，恐慌指數 VIX 上漲逾 3%。

川普也在推特宣布確診新冠肺炎 (COVID-19) 過後 18 個小時再度發文，透過不到 20 秒的影片向外界說明自己狀況良好，將離開白宮前往馬里蘭州華特里德軍醫院接受治療，也謝謝大家的支持；根據白宮聲明，川普將入院觀察幾天，並在院內持續辦公。

10 月 1 日起正式離開紫光集團 高啟全：之後將做自己的事

被譽為台灣 DRAM 教父的高啟全，2015 年底轉戰中國紫光集團，現任紫光集團全球執行副總裁，不過，近期傳出，高啟全認為階段性任務已完成，將自 10 月起離開紫光集團，開拓另一番新事業；對此，高啟全回應，「之後要做自己的事」，間接證實將離開紫光集團的傳言。

對於離開紫光，高啟全透露，「之後要做自己的事，現在不方便多說，到時大家就知道了」。業界傳，高啟全可能持續在中國佈局半導體相關事業，也有傳聞指出，可能會自立門戶。

中芯為防美方禁令 大舉向設備、零件商囤貨

美國對中芯國際 (SMIC) 祭出禁令盛傳已箭在弦上，日經報導，中芯為減少出口限制的影響，過去幾個月來增加進口生產設備與關鍵替換零組件，甚至與中國晶片廠合作建立中央倉庫應戰。

日經引述產業內知情人士報導，中芯向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越 2020 年全年需求，採購項目包含蝕刻 (etching)、微影 (lithography) 與晶圓清洗機 (wafer cleaning) 等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。

鴻海結盟國巨本季開始 鎖定關鍵零組件應用強化雙方佈局

鴻海與國巨兩大集團周一 (28 日) 共同宣布，攜手策略聯盟，將自本季正式展開合作，鎖定關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，鴻海看好，此次結盟將強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向主軸，國巨更認為，此次合作效益不只「3+3」，而是「3X3」。

鴻海及國巨強調，此次雙方合作，將擺脫傳統的供應鏈運作模式，不論是關鍵零組件的開發及研發資源的共享，或是與全球終端客戶的合作，國巨的多元化高階產品，可完整搭配鴻海「3+3」新事業發展版圖。

景氣回溫 8 月對策信號分數大增 5 分轉亮綠燈

國發會周一 (28 日) 公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 26 分，較 7 月增加 5 分，燈號轉亮綠燈，景氣領先、同時指標持續上升、且增幅持續擴大，顯示國內經濟逐步回穩。

國發會指出，8 月受惠新興科技應用、遠距商機需求強勁，以及美國對中國廠商祭出禁令生效前備貨效應拉抬，帶動生產、銷售與出口指標均持續擴增，國內方面，業受惠振興消費政策發酵，帶動零售及餐飲業營業額上揚。

川普、拜登首場辯論 美媒評一片混亂

美國 2020 年總統大選首場電視辯論在周三 (30 日) 落幕，美媒普遍以「混亂」形容為時 90 分鐘的辯論，74 歲的現任總統川普槓上 77 歲民主黨對手拜登火藥味十足，兩人開場 10 多分鐘就吵開，川普瘋狂打斷拜登發言，拜登則要川普閉嘴，多次出現人身攻擊。