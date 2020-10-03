5G手機晶片測試需求強 精測9月營收4.1億元 連兩個月寫新高

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 9 月營收 4.1 億元，月增 1.3 %，年增 4.6 %，第三季營收達 12 億元，季增 13.6 %，年增 9%，累計前 9 月營收 31.6 億元，年增 32.8%；受惠 5G 手機晶片測試需求強勁，精測 9 月營收連兩個月創高，第三季也同寫新猷。

精測指出，隨著下半年 5G 手機滲透率提升，手機處理器 (AP)、射頻 (RF) 以及高效能運算 (HPC) 晶片等測試需求暢旺，帶動探針卡 (Probe Card) 業績持續成長、營收創高。

展望後市，黃水可認為，儘管第四季是往年淡季，不過探針卡業績成長強勁，看好今年有機會擠進全球前十大探針卡業者，明年則隨著 AI、HPC 應用持續增加，探針卡業績將有雙位數成長。

精測表示，9 月受國際半導體產業協會 (SEMI) 邀請，出席先進測試論壇，以「3H probe card by AI」為主題進行技術演講，會中發表自製高溫、高針數、高電流的微機電 (MEMS) 探針，以及 AI 植針機等前瞻技術，獲政府列為參訪重點廠商。