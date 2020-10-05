中芯首度證實遭美「封殺」

周日 (4 日) 晚間中芯在港交所發佈公告表示美國商務部已根據美國出口管制條例向部份供應商發出信函，對於向中芯出口的部份美國設備、配件及原物料將依美國出口管制規定進行限制，未來須事先申請出口許可證後，才能向中芯繼續出貨。

中芯表示針對該出口限制已與美國工業暨安全局展開初步溝通，未來將繼續積極與美國相關政府部門進行交涉。

中芯指出正在評估該出口限制對本公司營運的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期將會延長或存在不確定性，因此對於中芯未來的生產經營可能會產生重大不利影響。

中芯將在會評估後適時發佈進一步公告。中芯重申將一直堅持合法經營，遵守營運所在地的相關法規。

(圖片: AFP)

有關中芯的供應商受到美國出口管制的消息是在 9 月 26 日傳出，中芯隨後在 27 日回應稱沒收到有關出口限制的官方通知，並強調該公司只為民用和商用終端用戶提供服務，與中國軍方沒有任何關係。

而周日晚間的聲明是中芯首度證實受到美方出口管制的傳言。

目前，中國科技企業成為美國的主要針對的對象，市場分析認為美國防堵中國科技企業是因為中國威脅到美國在該領域保持多年的龍頭地位。

投資銀行 Jefferies 指出，中芯多達一半的設備依賴美國出口，如果出口真的遭到限制，代表美國擴大力道壓制中國半導體產業，預料會有更多中國企業面臨同樣的命運。

中芯遭到制裁，分析人士認為這勢必將影響其第二大客戶高通的業務，高通為保持出貨穩定，勢必要將部份訂單移轉至它處。

