【群益金鼎證券】群益權證週報-油比水便宜的日子不多了! 台塑化、華夏超前部屬

各位還記得疫情所引發的負油價風暴嗎? 西德州原油 (WTI) 在 4 月 20 日暴跌至負值，雖然油價大跌受惠航運、汽車類股，不過對連結原油的商品造成衝擊，也讓塑化產業上半年營收衰退。台灣多檔連結原油的 ETF 大幅溢價，甚至超過 400%，讓很多投資人損失慘重。但從 5 月開始油價開始止跌反彈，到 9 月已經回升至 40 元上下，以塑化產業上游的台塑化 (6505-TW) 來觀察，逐漸擺脫 4 月最低營收 221 億，6-8 月營收開始回覆到 300 億之上，隨著經濟解封、油價止穩，中下游的廠商有機會加緊備料，提升塑化廠的出貨和營收。不過疫苗還沒研發完成，油價短期不會大漲，可以鎖定長天期的塑化類股進行權證佈局，像是台塑化 (6505-TW)、南亞(1303-TW) 及華夏(1305-TW)。

近期美中關係不斷惡化，中芯遭到美國制裁的消息甚囂塵上，台灣晶圓代工廠可望受惠轉單效應，像是聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)，聯電在 9 月 28 日開高走高鎖住漲停，創下 16 年高點，而聯電 ADR 當天漲逾 17%，也創下近 14 年新高，可待股價短線拉回時，再利用認購權證進行佈局，天期可以選擇 60-90 天，價外 5% 進行篩選。

台灣加權指數在連五黑的跌勢中並未跌破 8 月 20 日爆量黑 K 的最低點，9 月 28 日止跌反彈，開高走高大漲 229 點，但成交量只有 1,560 億，由於台灣適逢中秋假期，9 月的最後一週只有 3 個交易日，從 9 月中旬以來已回測近 700 點，是否已提前反應中秋變盤，值得我們觀察，建議投資人在此未明朗的格局中，降低現貨持股比例，利用認購及認售權證操作短線，多空雙向，會是比較安全的投資策略。

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