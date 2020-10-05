南韓9月製造業PMI升至49.8 創8個月來新高

根據 IHS Markit 週一 (5 日) 公布的數據顯示，南韓 9 月份的製造業採購經理人指數 (PMI) 報 49.8 較前月上升 1.3，出現近 8 個月來高點。

南韓製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

南韓截至今年 9 月，製造業 PMI 已連續 4 個月出現增長。但是仍低於榮枯線分水嶺的 50。

IHS Markit 的經濟學家 Shreeya Patel 表示，南韓 9 月的製造業數據令人興奮。經過一段長時期的萎縮後，已經接近穩定。需求情況出現改善跡象，還有部分報告指出客戶重啟業務，也讓南韓出口重回成長。

不過， Shreeya Patel 也提到，並非所有消息都是正面的，肺炎疫情仍對企業帶來衝擊。南韓主要出口市場的疫情升溫，還有國內市場的疲軟也都削弱該國企業的營運狀態。雖然新冠肺炎 (COVID-19) 仍是產品生產的最主要疑慮，不過今年颱風災情也對南韓企業的物流造成問題，供應商的表現也因而下滑。

Shreeya Patel 認為，南韓製造業從今年 4 月的低點以來，已經出現了上行跡象。不過，南韓國內外的需求如果持續放緩，未來的復甦之路可能還相當漫長。

關於南韓的新冠肺炎疫情，在截稿前已知有 24091 人確診，422 人死亡。